Nur bei Reanimation – oder auch bei Atemnot? Katretter-Einführung: Wissen Stadtpolitiker, was sie konkret beschlossen haben?

Wenn es ums Retten von Menschenleben geht, ist die Hand dafür schnell gehoben. Mit Einführung des Katretter-Systems wollen Stadtverwaltung und Stadtrat dafür sorgen, dass in Notfällen zufällig in der Nähe befindliche Ersthelfer eingreifen können, bevor der Rettungswagen eintrifft. So weit, so gut – doch den Politikern war wohl nicht ganz klar, was konkret sie vergangenen Mittwochabend in der Ratssitzung mit sehr großer Mehrheit beschlossen haben. Sie versprechen (sich) zu viel von den Katrettern, zeigen Merkur-Recherchen.