63 Teilnehhmer Katastrophenschutzübung an Herzog-Wolfgang-Realschule

Übungsszenario war eine Fettexplosion in der Schulküche während einer Ferienveranstaltung. Initial wurden die Einsatzkräfte zu einer unklaren Rauchentwicklung an einer Schule alarmiert. Der Alarm für das Löschfahrzeug der Feuerwehr sowie die ersten beiden Fahrzeuge des Rettungsdienstes erfolgte um 13 Uhr per Funk über die Übungsleitstelle. Vor Ort gab das erste Fahrzeug Rückmeldung über eine starke Rauchentwicklung im hinteren Bereich der Schule und forderte sofort großzügig weitere Einsatzkräfte nach.