Hilfe-Orte für Bürger bei Blackouts : Zweibrücken bekommt 15 „Leuchttürme“

Oberbürgermeister Marold Wosnitza erläutert den Notversorgungsmaterial-Tisch (Bild von der Pressekonferenz) und Zweibrücker Katastrophenschutz-Maßnahmen auch diesen Samstag an einem Stand in der Fußgängerzone. Foto: Lutz Fröhlich

Zweibrücken Hinter dem Namen verbergen sich Anlaufstellen, wo Bürger bei Katastrophen Hilfe erhalten, wenn Telefon und Internet ausgefallen sind.

Die Stadt rüstet sich und die Bevölkerung besser für Katastrophen. Deshalb wird ab sofort ein Infoflyer „Was tun bei Stromausfall, Hochwasser, Evakuierung und Großbränden“ an alle Haushalte verteilt, wie Oberbürgermeister Marold Wosnitza (SPD) am Freitag bei einer Pressekonferenz erklärte.

Man habe das doppelt gefaltete DIN-A4-Papier „bewusst in der Größe wie einen Pizzadienst-Flyer“ gestaltet, „damit es zum Beispiel an der Küchentür zu befestigen ist“.

Den meisten Platz in dem Infoflyer nimmt eine Neuerung ein: Zweibrücken schafft 15 Leuchttürme. Was nichts mit der „Stadt am Wasser“ zu tun hat – sondern ein Katastrophenschutz-Fachbegriff für Anlaufstellen für Bürger in Katastrophen-Fällen ist, erläutert Wosnitza auf Merkur-Nachfrage die Namenswahl. Es gebe oben auch kein sich drehendes Licht wie bei einem echten Leuchtturm am Meer. Aber Wosnitza ist zuversichtlich: „Man wird unsere Leuchttürme meilenweit sehen, wenn sie bei Stromausfall das einzige beleuchtete Gebäude sind.“