Zweibrücker Rathaus soll Notstromversorgung erhalten, damit Kommunikation nicht zusammenbricht : Bedingt katastrophenschutzbereit

Zweibrücken Das Zweibrücker Rathaus hat bislang keine Notstromversorgung – was bei Stromausfällen die Katastrophenschutz-Kommunikation stark behindert.

Der Stadtrat hat am Mittwoch mehrere Aufträge für Feuerwehr und Katastrophenschutz einstimmig vergeben. In der kurzen Debatte allerdings gab es eine alarmierende Aussage von Oberbürgermeister Marold Wosnitza (SPD), der auch oberster Zweibrücker Katastrophenschützer ist.

Anlass war die Frage von Bürgernah-Fraktionschef Dirk Schneider, ob Zweibrücken ausreichend Notstromaggregate habe, denn „wir müssen in der heutigen Lage auch mit Stromausfällen rechnen“. Die wachsenden Unsicherheiten bei Gas- und Stromversorgung seien am Vormittag Thema in der Zweibrücker Katastrophenschutzstelle gewesen, antwortete Wosnitza. Und bestätigte: „Es wird einen erhöhten Bedarf an Generatoren geben. Das Rathaus zum Beispiel hat bislang keinerlei Notstromversorgung, weil es keinen Einspeisungspunkt gibt. Auch der Katastrophenschutz läuft über die Server der Verwaltung – wenn Sie keinen Strom haben, brauche ich Ihnen die Konsequenzen nicht zu sagen!“ Das Thema sei in Zweibrücken „seit acht bis zehn Wochen im Fokus – wir haben Handreichungen vom Land, die arbeiten wir ab und werden berichten“.