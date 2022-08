Diebstahl in Zweibrücken : Diebe bauen Katalysator eines Chrysler Voyager aus

Diebstahl in Zweibrücken

Ein Katalysator (Symbolbild) reinigt in Autos die Absage und enthält wertvolle Materialien. Foto: dpa/Marijan Murat

Zweibrücken Der mögliche Tatzeitraum ist ziemlich lang.

Über einen ungewöhnlichen Diebstahl hat am Sonntag die Zweibrücker Polizei berichtet. Ein 43-jähriger hatte im Zeitraum vom 30. Juli (0 Uhr) bis diesen Samstag, 13. August (13.50 Uhr) seinen Chrysler Voyager auf einem Autohof im Kopenhagener Ring in Zweibrücken (im Gewerbegebiet des ehemaligen US-Airportgeländes) abgestellt. In dieser Zeit wurde durch einen bislang unbekannten Täter der Katalysator aus seiner Großraumlimousine entwendet. Der Täter gelangte vermutlich auf das Gelände, indem er über den Zaun kletterte. Der Katalysator wurde vermutlich mittels eines Schneidwerkzeuges aus dem Auto entfernt. Der Schaden wird auf 500 Euro geschätzt.