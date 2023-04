Möglicher Standort für Bipontina Bipontina? Zweibrücker Karlskirche ist für 1,3 Millionen Euro zu kaufen

Info

Rund 15 000 Bände aus der Bibliotheca Bipontina hat das Landesbibliothekszentrum Rheinland-Pfalz in den vergangenen Monaten zur Reinigung zu Experten nach Baden-Württemberg bringen lassen. LBZ-Chefin Annette Gerlach erklärt: „Der Dienstleister ist die Firma Schmepp Bestandserhaltung in Kornwestheim. Dort werden die Bände fachgerecht gereinigt. Die Reinigung der Bücher wird mehrere Monate benötigen, es ist eine Feinreinigung (also Seite für Seite).“ Wie lang werden diese Arbeiten dauern? Gerlach: „Ein genaues Datum des Abschlusses kann derzeit noch nicht mit Sicherheit genannt werden. Wir werden die Öffentlichkeit rechtzeitig informieren.“ Wenn es bis dahin noch keinen neuen geeigneten Standort in Zweibrücken gibt, „ist eine klimatisierte Lagerung zwingend, das ist im LBZ in Speyer möglich, daher werden die Bände nach der Reinigung nach Speyer gebracht“, antwortet Gerlach auf eine weitere Merkur-Frage. Bei der Pressekonferenz im November war von neun bis zwölf Monaten für die Reinigung die Rede gewesen. (lf)