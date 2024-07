Interview Karl Meyer „Ein Fasnachtsredner gehört in die Bütt“

Meyer: Irgendjemand hat mal vor ein paar Jahren geschrieben, ich hätte als Luiche über die Stränge geschlagen. Das hat auch absolut gestimmt. Das war aber das Einzige. Ich habe niemandem angegriffen. Ich bin ja ein alter Verfechter der Fasnacht. Was heute manchmal da gemacht wird, finde ich nicht in Ordnung. Aus dem einfachen Grund: Ein Fasnachtsredner gehört in die Bütt. Denn die ist das Zeichen dafür, dass er hier in einem rechtsfreien Raum steht. Im Fernsehen laufen die jetzt manchmal hin und her auf der Bühne, das gehört sich nicht.