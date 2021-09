Serie Kandidaten für die Bundestagswahl im Wahlkreis 210 : Im Namen der sozialen Gerechtigkeit

Frank Eschrich will für die Linke in den Bundestag. Foto: Die Linke

Südwestpfalz Zwölf Direktkandidaten treten im Wahlkreis 210 an, zu dem Zweibrücken und der Landkreis Südwestpfalz gehören. In einer Serie stellen wir die Bewerber vor. Heute: Frank Eschrich, Linke.

Von Guido Glöckner

„Soziale Gerechtigkeit wählen“ – ein Wahlslogan auf den Plakaten der Linken ist für ihren Bundestagskandidaten im Wahlkreis 210/Pirmasens Programm: Für Frank Eschrich, inzwischen dienstältester Linken-Politiker in Rheinland-Pfalz, war die soziale Gerechtigkeit der Grund, um in die Politik einzusteigen. „Und das ist bis heute mein persönlicher Antrieb geblieben.“ Als Hartz IV eingeführt wurde, war für Eschrich der Moment gekommen, um sich aktiv politisch zu engagieren. „Ich habe den betroffenen Menschen in Pirmasens damals das Versprechen gegeben, dass ich für sie da sein will, und das habe ich bis heute gehalten“, blickt er auf seinen politischen Einstieg zurück.

Und immer war ihm der Kampf um soziale Gerechtigkeit Motivation in den vergangenen Jahren, um sich zu engagieren. Heute erscheint ihm dieser Kampf notwendiger denn je: „Die Gesellschaft driftet auseinander, die Mittelschicht fällt weg, viele rutschen in Armut ab – das ist ja gerade auch ein Pirmasenser Problem. Da brauchen wir einen Sozialstaat, der menschenwürdig ist.“

Zur Person Frank Eschrich Frank Eschrich ist seit rund 20 Jahren politisch aktiv, unter anderem im Pirmasenser Stadtrat und der Bundesarbeitsgemeinschaft Kommunalpolitik. Er wurde am 2. Mai 1964 in Pirmasens geboren. Nach dem Abitur am Leibniz-Gymnasium, Ausbildung als Fremdsprachenkorrespondent und einer kaufmännischen Lehre arbeitete er mehr als 20 Jahre in einem Pirmasenser Autohaus. Seit 2005 ist er Wahlkreismitarbeiter des Bundestagsabgeordneten Alexander Ulrich. Eschrich lebt mit seiner Partnerin und zwei Kindern im Vorort Windsberg.

Finanzieren wollen die Linken einen Sozialstaat dieser Prägung durch eine „gerechte Steuerreform“, betont Eschrich: „Der Wohlstand muss dem Gemeinwohl dienen.“ Was im Klartext heißt: Diejenigen, die besonders viel Geld haben, sollen durch eine Vermögenssteuer dazu beitragen, dass die Soziallasten nicht alleine an den kleinen Leuten hängen bleiben. Konkret nennt er da die Finanzierung der Corona-Krise: „Die Rechnung dafür kommt.“ Um die Corona-Kosten begleichen zu können, fordern die Linken eine zweckgebundene Vermögensabgabe von 0,5 bis 1,5 Prozent auf alle Vermögen ab einer Million Euro.

Wenn es um Sozialpolitik geht, dann steht für Eschrich weit oben die Kinderarmut. Die Hartz-IV-Mittel reichten eben nicht, um Kindern ein menschenwürdiges Dasein zu ermöglichen, betont der Linken-Politiker und fordert nicht nur eine Kindergelderhöhung, sondern sogar eine Kindergrundsicherung.

Zur Sozialpolitik zählt Eschrich aber auch die medizinische Versorgung der Bevölkerung, und da hapert es in Pirmasens und Umgebung seiner Meinung nach gewaltig. „Da tut sich nichts“, kritisiert er die vor wenigen Jahren gestarteten Bemühungen von Stadt und Landkreis für eine bessere ärztliche Versorgung.

Nicht vorbei kommen auch die Linken an dem großen politischen Zukunftsthema des Klimaschutzes. Für Eschrich hat das kapitalistische Wirtschaftssystem, das alleine auf die Profitmaximierung ausgerichtet ist, eine große Mitschuld an den Klimaschäden. Aus diesem Grund müsse auch in der Industrie und in den Unternehmen angesetzt werden, wenn es um Klimaschutz geht, so der Linken-Politiker, und nicht bei den kleinen Leuten. Daher stehe er auch für einen sozialverträglichen Klimaschutz, der für die Bürger bezahlbar bleibt.“

Mit Blick auf die Südwestpfalz steht er zu seinem Ja für Windkraft im Pfälzerwald, denn es dürfe bei Klimaschutz, Energiewende und Windkraft keine Tabus geben. Kontraproduktiv für das Klima sei auch der vierspurige B 10-Ausbau aus der Sicht Eschrichs, denn durch ihn rollten künftig noch mehr Schwerlaster mit ihrem Schadstoffausstoß durch den Pfälzerwald.

Apropos Pfälzerwald, schaut der Linken-Kandidat auf den Wahlkreis, sieht er die Stärkung des Tourismus als eine Zukunftschance. „Wir haben in der Region natürliche Ressourcen, die wir noch besser nutzen können“, sagt er mit Blick auf naturnahe Fremdenverkehrsangebote. Wichtig ist ihm für die Region aber auch eine Verbesserung des Öffentlichen Personennahverkehrs. „Wir brauchen Angebote, die funktionieren und bezahlbar sind“, betont Eschrich und erinnert an seine Forderung nach einem kostenlosen Busangebot in der Stadt.