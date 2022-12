Kampfsportschule Zweibrücken sammelt 500 Euro für Kinderschutzbund : Erst kämpfen, dann freundschaftlich umarmen

Zweibrücken Die Kampfsportschule Zweibrücken veranstaltete ein Benefiz-Sparring-Treffen zu Gunsten des Kinderschutzbunds Zweibrücken. Mit Spaß und Sport kamen 500 Euro zusammen.

Was kann ich machen, wenn mich in der Schule jemand aggressiv wegschubsen will, mir an den Haaren zieht oder mich in den Schwitzkasten nimmt? Wie befreie ich mich, wenn mich jemand bereits mit dem Messer am Hals bedroht? Auf diese Frage gibt der angesagte Selbstverteidigungssport Krav Maga Antworten zur Selbsthilfe. Mit einem Training auf spielerische Art und Weise beginnen können bereits Kinder im Kindergartenalter. Wie genau das aussehen kann, demonstrierten die Schülerinnen und Schüler der Zweibrücker Kampfsportschule in der Oselbachstraße bei ihrem Benefiz-Sparring für alle Altersgruppen zugunsten des Kinderschutzbundes Zweibrücken.