Hoffen auf Tipps : Kampfhund aus Tierheim gestohlen

Zweibrücken Kaum war das Foto des Tieres im Internet veröffentlicht, war es verschwunden.

Aus dem Zweibrücker Tierheim ist in der Nacht zu Mittwoch ein so genannter Kampfhund gestohlen worden. Die im Mai 2020 geborene Hündin mit Namen Boruta ist ein American Staffordshire Terrier. Sie war am 12. Mai vom Zweibrücker Ordnungsamt im Tierheim abgegeben worden, sagt Nadine Bender vom Tierschutzverein Zweibrücken, der das Tierheim betreibt. Wie die Zweibrücker Stadtverwaltung auf Nachfrage mitteilte, war das Tier wegen eines Verstoßes gegen das Hundeverbringungs- und -einfuhrbeschränkungsgesetz beschlagnahmt worden: Bedeutet: Boruta war nicht den geltenden Vorschriften gemäß nach Deutschland gebracht worden.