Euroclassic-Konzert Mit Bravour und Leichtigkeit

Und genau das war es auch, was die etwa 110 Konzertbesucher am vergangenen Sonntag in der Zweibrücker Festhalle miterleben durften. Das ausnahmslos mit professionellen jungen Musikern aus der Saar-Lor-Lux Region sowie dem nahen Belgien und Rheinland-Pfalz besetzte Orchester unter Leitung von Stefan Bone überraschte bei seinem im Zuge des Euroclassic-Festivals stattfindenden Zweibrücker Auftrittes mit sinfonischen Highlights der Kammermusik aus gleich vier Jahrhunderten. Und diese Vielfalt in Bones „Querschnitt durch die musikalischen Epochen“ gestaltete sich nicht nur für das Autitorium äußerst abwechslungsreich und kurzweilig, sondern unterstrich zugleich auch die Bandbreite des musikalischen Könnens des mit 22 Musikern und Musikerinnen – übrigens ausnahmslos Streichern – besetzten Klangkörpers.