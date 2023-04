Kammerchor Zweibrücken Gänsehautkonzert mit nordischen Melodien

Finnland und das Baltikum sind bekannt für ihre besonders ausgeprägte Tradition der Chormusik mit riesigen Chorfestivals. Gut zwei Stunden lang nahm der Amateurchor mit dem professionellen Anspruch sein gebanntes Publikum mit in die Faszination der baltischen und finnischen Musik. Vielfach volkstümliche Lieder zu allen Themen des Lebens – von Liebe, Leid und Sehnsucht, Krieg, Freude, Glück und Festlichkeiten, Natur und Meer sowie geistliche Lieder erklangen in unglaublichen sieben Sprachen: Neben Deutsch, Englisch und Latein hatten sich die 21 Sängerinnen und 12 Sänger an Lieder in Finnisch und den Baltischen Sprachen Estnisch, Lettisch und Litauisch herangewagt. „Wir haben die Texte von Muttersprachlern vorgesungen bekommen und dann über das Gehör gelernt“, berichtet Dorothea Jakob.