Kammerchor Zweibrücken tritt in Ixheim auf Nordklänge in der Friedenskirche

Zweibrücken · Das außergewöhnliche Konzert „Nordklänge“ des Kammerchors Zweibrücken im ausgebuchten Kulturzentrum Vinningen faszinierte 2023 die Musiker und ihr Publikum gleichermaßen. Die Resonanz war so gut, dass sich der Chor entschloss, sein Programm erneut aufzuführen. Diesmal auch in der Friedenskirche in Ixheim.

13.03.2024 , 18:25 Uhr

Der Kammerchor Zweibrücken unter Leitung von Dorothea Jakob und solistisch unterstützt von Violinistin Anna Becker gibt Anfang April zwei Konzerte. Foto: Cordula von Waldow

Von Cordula-Irene von Waldow-Noller