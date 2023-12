Kammerchor Zweibrücken in der Friedenskirche Ixheim Auf dem Berg zur Ruhe kommen

Sich Zeit nehmen, zur Ruhe kommen, besinnlich werden – dazu hatte der Kammerchor Zweibrücken am vergangenen Samstagnachmittag in die Friedenskirche in Ixheim eingeladen. Und recht viele Besucher waren gekommen, um in der einstündigen Adventsandacht unter dem Titel „Da oben auf dem Berge“, bei Liedern und Gedanken zur Vorweihnachtszeit, Abstand vom hektischen Alltag zu nehmen und sich auf den dritten Adventssonntag einzustimmen.