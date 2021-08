Kamiran Mohamad : Durch Wissen zu mehr Verständnis

Zweibrücken Kamiran Mohamad, Vorsitzender des Zweibrücker Beirats für Migration und Integration, absolviert ein Fernstudium in „Interkulturelle Psychologie“ – aus persönlichem Interesse und als eine Investition in die Zukunft.

Kamiran Mohamad liebt Menschen und Kulturen. Deshalb hat der studierte Jurist aus dem syrischen Aleppo ein außergewöhnliches Hobby: So wie andere sich mit Sport oder Kunst befassen, studiert er „Interkulturelle Psychologie“ an der Europäischen Fernuniversität Euro-FH in Hamburg. Auf Deutsch. Eine doppelte Herausforderung für den 40-jährigen syrischen Kurden, der vor sechs Jahren nach Deutschland kam. Doch Kamiran Mohamad hat „das Gefühl, dass ich das für die Zukunft brauche“.

Wenngleich sein Studium ihm mehr Hintergrund und damit auch Verständnis über Stolperfallen für Missverständnisse ermöglicht, betont er: „Ich kann das, was ich hier lerne, immer und überall brauchen. Ich tue es für mich.“ Denn bereits als Jugendlicher las er alles über die unterschiedlichen Völker und Kulturen, das ihm in die Hände fiel. So lernte er auch seine eigene Kultur und damit sich selbst zunehmend besser kennen.

Von Anfang an faszinierte ihn besonders die deutsche Kultur und so fühlte er sich sofort wohl in Zweibrücken. „Hier ist meine Heimat. Sie will ich mitgestalten, etwas in ihr bewirken“, sagt er fast leidenschaftlich. Fast jede freie Minute widmet der ausgebildete Rettungssanitäter seinem Studium. In der Kaffeepause auf der Arbeit sinniert er über Fachbegriffe oder studiert das nächste Kapitel in seinen Büchern.