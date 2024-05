Missbrauchsprozess Kamera dokumentiert, wie der Vater die Tochter vergewaltigte

Seit dem 21. Mai müssen sich der 61-jährige Vater und sein 70-jähriger Bruder im Landgericht Zweibrücken verantworten. Zum Prozess-Beginn hatte Staatsanwältin Lena Bonn dem älteren der beiden Zweibrücker zur Last gelegt, seine Nichte vom 1. Februar 2015 bis 14. März 2019 in mindestens 25 Fällen in einem Haus im Zweibrücker Stadtteil Bubenhausen missbraucht zu haben. Dort hatte der Onkel damals gemeinsam mit dem Mädchen, deren Eltern und Geschwistern gewohnt und das zunächst „vertrauensvolle Verhältnis“ beider schließlich für „einen jahrelangen Missbrauch ausgenutzt“. Als der Vater mitbekam, dass sein Bruder gegenüber seiner Tochter übergriffig geworden war, soll er ihn zwar von dem Kind ferngehalten haben, um dann jedoch an dessen Stelle zu treten. Ab 15. März 2019 und eben bis zu jenem 8. Dezember 2023 soll er in mindesten zehn Fällen „regelmäßig, teilweise mehrfach an einem Tag“ gegenüber seiner Tochter „sexuell übergriffig“ geworden sein. In zwei der zehn Fälle soll der Vater mit seiner Tochter, die sich seinerzeit zu ihm ab und an „zum Kuscheln“ ins Bett gelegt hatte, „den Beischlaf vollzogen“ haben.