Ixheimer Königin der Nacht : Ixheimer Königin der Nacht

Peter Schmiegs „Königin der Nacht“-Kakteen blühen gerade schon das dritte Mal in diesem Jahr. Foto: Peter Schmieg

Zweibrücken Merkur-Leserfoto

Während die Sommerhitze die Rasen in den meisten Gärten der Region in ein tristes Braun verwandelt hat, scheint es Kakteen deutlich besser zu gehen. Zumindest bei Merkur-Leser Peter Schmieg in Ixheim, der sich bereits zum dritten Mal über eine Blütenpracht seiner Kakteen-Sorte „Königin der Nacht“ (Selenicereus grandiflorus) freuen kann und uns dieses Foto gemailt hat. Gerade hat Schmieg bei seinen drei Königinnen 16 Blüten gezählt. red/Foto: Peter Schmieg