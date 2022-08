Weitere große Dauerbaustelle in Zweibrücken : Kaiserstraße bis Mitte Dezember Einbahnstraße

Weitere große Dauerbaustelle in Zweibrücken

Der erste Bauabschnitt in der Kaiserstraße hat gerade begonnen, zwischen den Einmündungen Poststraße (Bild) und Ritterstraße. Foto: Lutz Fröhlich

Zweibrücken Nach der andauernden Sperrung der Alten Ixheimer Straße bekommt Zweibrücken Verkehrsprobleme wegen einer Baustelle auf einer weiteren zentralen innerstädtischen Straße: Seit Beginn dieser Woche bis einschließlich 16. Dezember erneuern die Stadtwerke Zweibrücken die Wasser- und Stromleitungen in der Kaiserstraße in mehreren Bauabschnitten.

Zunächst beginnen die Erdarbeiten zur Erneuerung der alten Versorgungsleitungen in der Kaiserstraße. Die Gesamtbaumaßnahme erstreckt sich von der Poststraße bis hin zur Oselbachstraße 1 (Litfaßsäule). Die Maßnahme wird in insgesamt vier Bauabschnitte unterteilt, die sich wie folgt zusammensetzenm, wie die Stadtwerke bereits Mitte Juli die Anlieger brieflich informiert haben.

Begonnen wurde am Montag mit dem 1. Bauabschnitt.

„Die Arbeiten werden unter einer halbseitigen Sperrung in der Kaiserstraße ausgeführt“, teilen die Stadtwerke weiter mit. „Hierzu ist es aus verkehrstechnischen sowie Sicherheitsgründen notwendig, die Verkehrsführung in eine Einbahnstraßenreglung abzuändern. Daraus ergibt sich eine Verkehrsrichtung zur Hofenfelsstraße hin“. Diese Verkehrsregelung sei bis Ende 2022 für alle Bauabschnitte vorgesehen.

In Abstimmung mit den betroffenen Stadtwerke-Kunden würden die älteren Gas-, Wasser- und Strom-Hausanschlussleitungen erneuert, wobei es zu vorübergehenden Unterbrechungen der Gas-/Wasser- und Stromversorgung komme. „Hier wird sich jedoch ein Stadtwerkemitarbeiter rechtzeitig mit Ihnen in Verbindung setzen, um alle weiteren Details zu besprechen“, schreiben die Stadtwerke an die Hauseigentümer.