Anwohner verärgert Käufer von bewohnter Straße in Zweibrücken will Sperrung mit Polizei durchsetzen

Man sollte ja denken, dass der Mann aus Rheinböllen im Hunsrück, der vor einiger Zeit einen Teil der Siebenpfeifferstraße in Zweibrücken gekauft hat, irgendwann einmal die geltende Rechtslage akzeptiert und versucht, mit Anstand aus der Nummer herauszukommen. Aber weit gefehlt: In türkischen Medien lassen der Käufer und sein Bruder ihrem Ärger über die widerspenstigen Zweibrücker weiterhin freien Lauf. Erst am Montag erschien im türkischsprachigen Online-Magazin „Avrupa Postasi“ („Europa-Post“) ein Artikel, in dem die Brüder ihre Absicht bekräftigten, den Straßenabschnitt sperren zu lassen.