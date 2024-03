Jutta Walter stellt im Zweibrücker Mannlichhaus aus Ein Lob des Eigensinns

In seiner Laudatio nahm Franz Walter auf das Wahlrecht der Frauen Bezug. Das wurde in Deutschland im Jahr 1918 eingeführt – in der Schweiz erst im Jahr 1971. Noch immer können Frauen in Saudi Arabien und im Vatikanstaat nicht wählen. In Sachen Gleichberechtigung ist weltweit noch ein langer Weg zurückzulegen. Jutta Walter beschränkt sich in ihren Künstlerinnenportraits auf den Anfang des 20. Jahrhunderts. Sie stellt Pionierinnen vor, zum Beispiel die Malerin Marie Bashkirtseff. Die nahm kein Blatt vor dem Mund. Von ihr ist der Spruch überliefert: „Man sollte nur Hunde lieben. Männer und Katzen sind defekt.“ Nachdem sie früh an Tuberkulose verstorben war, avancierte die postume Edition ihres Tagebuchs zu einem Kultbuch ihrer Frauengeneration.