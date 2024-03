Mit 22 Jahren ist Justin Köhler Leiter der Zweibrücker Stadtkapelle „Alle sollen Freude am Spielen haben“

Nachdem der Nachwuchsmusiker alle D-Prüfungen bestanden hatte, wechselte er zum Kreis-Jugendorchester Neunkirchen unter Leitung von Claudia Wälder-Jene. Nach ein paar Jahren war für ihn klar: „Ich will mehr!“ Auf der Frankfurter Musikmesse kam er in Berührung mit der Militärmusik. Er bewarb sich beim Musikkorps der Bundeswehr und wurde in Siegburg angenommen. Er beschreibt: „Jetzt mache ich in der Kaserne den ganzen Tag Musik, feile an meinen Herausforderungen, um auch in der Luftführung immer besser zu werden.“ Außerdem ist das Bundesmilitärorchester regelmäßig unterwegs, bundesweit und international. Neben Appellen mit Marschmusik gibt es unter anderem regelmäßig Benefizkonzerte.