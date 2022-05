Streit um Frage von Mischgebiet : Junkersstraße: Bürger siegt gegen Rathaus

Die Junkersstraße in Ernstweiler. Dort gibt es kaum Gewerbe, obwohl die Straße laut Bebauungsplan von 1993 als „Mischgebiet“ deklariert ist. Foto: Mathias Schneck

Zweibrücken Nach Niederlage vor Stadtrechtsausschuss nun Erfolg vor Verwaltungsgericht. Bauvoranfrage zulässig.

Er hat vor Gericht gesiegt – und nun darf er bauen. Mit seiner Klage gegen die Stadt Zweibrücken, die ihm dieses Vorhaben versagen wollte, war der Zweibrücker vor das Verwaltungsgericht in Neustadt an der Weinstraße gezogen. Und hat Recht zugesprochen bekommen. Wie das Gericht auf Merkur-Anfrage erklärte, wurde das Urteil bereits am vergangenen Montag, 8. Mai gesprochen.