Jungendkunstschule Zweibrücken : Vom Graffiti bis zum Druck

Zweibrücken Die Jungendkunstschule Zweibrücken hat ein vielfältiges Ferienprogramm zusammengestellt – für Kinder, Jugendliche und natürlich auch Eltern.

(cms) Kreative und kunstaffine Kinder kommen in der Zweibrücker Jugendkunstschule, die spezielle Ferienkurse anbietet, auf ihre Kosten. Das Ziel des Ferienkurses Comic-Workshop soll zum Beispiel sein, Grundformen von menschlichen und tierischen Körpern zu erfassen. Zunächst durch Beobachtung, dann durch zeichnerische Übungen und schließlich über die fertige Konturzeichnung am Leuchttisch lernen die jungen Teilnehmenden diverse Typen und Charaktere zu entwickeln und diese dann farblich in Szene zu setzen. Der Kurs mit Christophe Tupinier findet vom 23. bis 27. August, jeweils von 9 bis 12 Uhr, statt, und ist geeignet für Kinder von sechs bis zehn Jahren, als auch für Jugendliche und Erwachsene. Kursgebühr: 65 Euro inklusive Materialkosten.