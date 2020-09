Die Jungendkunstschule Zweibrücken bietet neue Kurse an : Mit Kunst und Kreativität durch den Herbst

Hier gestalten junge Kursteilnehmer gemeinsam ein großes Bild. Foto: Susanne Lilischkis

Zweibrücken Die Jungendkunstschule Zweibrücken hat ein vielfältiges Programm zusammengestellt – für Kinder, Jugendliche und natürlich auch Eltern. Die Bandbreite reicht vom Comic-Zeichenkurs bis zum Filzen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(cms) Kreative und kunstaffine Kinder kommen in der Zweibrücker Jugendkunstschule auf ihre Kosten. Die mehrfach ausgezeichnete Einrichtung bietet unter anderem spezielle Ferienkurse an. Wir stellen eine kleine Auswahl vor. Das vollständige Programm gibt es im Internet unter www.jukuschu-zw.de.

Das Ziel des Ferienkurses Comic-Zeichenkurs für Jung und Alt soll zum Beispiel sein, über die Beobachtung von Grundformen am Körper von Mensch und Tier, zutreffender Accessoires, durch zeichnerische Übungen über die fertige Konturzeichnung am Leuchttisch diverse Typen und Charaktere zu entwickeln und diese dann farblich in Szene zu setzen. In Folge sollen ganze Geschichten als Cartoon entstehen. Der Kurs findet vom 19. bis 23. Oktober, jeweils von 9 bis 12 Uhr, statt, und ist geeignet für Kinder ab zehn Jahren, als auch für Jugendliche und Erwachsene. Kursgebühr: 65 Euro inklusive Materialkosten. Kursleiter ist Christophe Tupinier.

Info Anmeldung und weitere Informationen: Jugendkunstschule Zweibrücken, Hofenfelsstraße 53, Tel (0 63 32) 92 39 17 oder beim kaufmännischen Leiter, Jochen Schael, Tel. (0 63 37) 316, E-Mail: jochen.schael@t-online.de – Infos auch unter www.jukuschu-zw.de.

Ebenfalls von Christophe Tupinier wird ein Kurs mit dem Titel Lustige Comicfiguren – Tiere und Charaktere geleitet. Zeichnerisch über Grundformen, typischer Mimik und Gestik, werden Tiere und Personen charakteristisch dargestellt und in Farbe vollendet. Als Comicfigur dürfen diese Charaktere schon mal ganz verrückt werden. Daraus können ganze Geschichten entstehen. Der Kurs findet vom 12. bis 16. Oktober, jeweils von 9 bis 12 Uhr, statt, und ist geeignet für Kinder von 6 bis 10 Jahre. Kursgebühr: 65 Euro inklusive Materialkosten.

Im Ferienkurs Freie Malerei für Jung und Alt vom 12. bis zum 15. Oktober, 9 bis 12 Uhr, können Kinder ihre blühende Phantasie richtig ausleben. Dozent Eugen Waßmann hilft ihnen dabei. Er zeigt, wie man Tiere, Menschen, Blumen, Bäume, Fahrzeuge malt. Was kalte und warme Farben sind. Er wird zeigen, wie Maltechnik richtig funktioniert und angewendet wird. Der Kurs ist geeignet für Kinder, Jugendliche und Eltern. Die Kursgebühr beträgt 55 Euro, inklusive Materialkosten.

Der Kurs Bildende Kunst ist nicht auf die Schulferien beschränkt, sondern durchlaufend und endet erst am 18. Dezember. Termin ist immer freitags von 15 bis 17 Uhr. Die Dozenten Eugen Waßmann, Marina Beyer und Ramona Hewer-Wachs befassen sich mit Zeichnung, Malerei, plastisches Gestalten, einfache Drucktechniken, Buchgestaltung, Wandgestaltung, Performance, Bühnenprojekt, Modellbau im öffentlichen Raum. Es werden im Rahmen des Kurses auch bedeutende Künstler vorgestellt und Ausstellungsbesuche unternommen. Die Kursteilnehmer können jederzeit in den laufenden Kurs einsteigen. In der Regel wird in zwei Gruppen gearbeitet – 6 bis 10 Jahre und ab 11 Jahre. Die Kursgebühr beträgt monatlich 30 Euro inklusive Materialkosten.

Am Freitag, 6. November, 14 bis 18 Uhr, sowie am Samstag, 7. November, 9 bis 12 Uhr, bietet die Jugendkunstschule unter Leitung von Marina Beyer einen Kurs Filzen an. Filzen ist der Vorgang, wenn man warmes Seifenwasser auf kardierte Wolle gießt und diese zu einem Stoff, Kleidungsstücken, Schmuckstücken oder anderem mehr verarbeitet. Mitzubringen sind drei große Handtücher. Teilnehmen können Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene. Die Kursgebühr beträgt 25 Euro, plus Materialkosten. Gearbeitet wird im im Atelier der Dozentin, Amerikastraße 15, Zweibrücken.

Die Dozenten der Jugendkunstschule kommen auch gerne in Kindergärten und Schulen. Themen können sein: Druckwerkstatt, Malerei und Plastischen Gestalten, Arbeit mit Ton oder Ytong.