Halloween-Aktion am Freitag in Zweibrücken : Es wird gruselig im Jugendzentrum

Halloween-Aktion am Freitag in Zweibrücken

Zweibrücken Zweibrücker Juz lädt für diese Woche Freitag in den Keller ein.

Am Freitag, 29. Oktober, veranstaltet das städtische Jugendzentrum Zweibrücken in Kooperation mit der Schulsozialarbeit im Juz-Keller einen „Halloween Dungeon“. Ab 14.30 Uhr wird es gruselig in der Maxstraße 18: Alle mutigen Kinder können den Gruselparcours absolvieren. Ab 17 Uhr ist der Parcours dann für Jugendliche (ebenfalls aus Zweibrücken) ab 14 Jahren freigegeben. Bei der Veranstaltung gilt die 3-G-Regel und entsprechende Kontakterfassung. Bei Rückfragen ist Julian Hein unter Tel. (0 63 32) 871-577 oder juz@zweibruecken.de zu erreichen.