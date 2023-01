Jugendverein Mörsbach : Auch Kinder können Erste Hilfe leisten

First Responder Dennis Nizard (kniend) erklärte den Kindern die Herzdruckmassage. Foto: Susanne Lilischkis

Mörsbach Der Jugendverein Mörsbach organisierte am Wochenende einen Erste-Hilfe-Tag für Kinder – und viele kamen.

Etwa 30 Kinder waren zum Erste-Hilfe-Kurs des Jugendvereins Mörsbach ins Dorfgemeinschaftshaus gekommen. Die Idee dazu hatten die First Responder, also Ersthelfer, die bei medizinischen Notfällen bis zum Eintreffen von Rettungswagen oder Notarzt Unfallopfer oder andere Patienten betreuen. Bei vielen Notfällen spielt nämlich eine schnelle qualifizierte Versorgung eines Patienten eine besonders große Rolle. So liegt die Überlebens-Wahrscheinlichkeit nach einem Herz-Kreislaufstillstand in der ersten Minute bei etwa 90 Prozent und sinkt danach pro Minute um rund zehn Prozent. Umso besser, wenn dann Erste Hilfe vor Ort geleistet werden kann – und sei es durch ein Kind.

Zum Anfang der Veranstaltung konnten die Kinder von Notfällen berichten, die sie selbst erlebt haben. Sie erinnerten sich an gebrochene Finger, einen Unfall im Sportunterricht oder den Aufenthalt im Krankenhaus. Danach wurde die Notrufnummer 112 geübt. Man kann sie sich ganz einfach merken mit dem Slogan „Ein Mund, eine Nase, zwei Augen.“ Aufgeteilt in drei Gruppen übten die Kinder altersgerechte Erste-Hilfe-Techniken. Jörg Bosslet, zweiter Vorsitzender des Jugendvereins, verkleidete sich als Arzt mit weißem Kittel und untersuchte den Blutdruck eines Teddybären: „20 zu 80, das ist ganz gut für einen Teddybären. Aber was ist mit dem Genussmittelmissbrauch? Isst der Teddybär vielleicht zu viel Schokolade?“ Ernster ging es ein Stockwerk tiefer zu. Hier erklärten die First Responder den älteren Kindern die Herzdruckmassage. Sie soll angewendet werden bei Personen, die auch durch Schütteln oder Zwicken nicht zu wecken sind und die nicht mehr atmen.

Nach der Corona-Pause ist man beim Jugendverein froh, dass es wieder losgeht mit den Veranstaltungen. Sascha Kopp, der Vorsitzende zählt die vielen Veranstaltungen auf, die man schon mit dem Verein organisiert hat. Familienwanderungen, ein Brettspieltag, Obstsammeln und Marmelade kochen sowie Waffelbacken standen schon auf dem Programm. Im Dezember nahm der Verein am Mörsbacher Adventsfenster teil. „Wir sind immer offen für Ideen“, so Kopp, „wir könnten uns auch ein Zeltlager im Sommer vorstellen.“ Die Vereinsmitglieder sind meist im Kinderalter. „Wir heißen zwar Jugendverein, aber im Moment sind nicht so viele Jugendliche im Ort aktiv“, erzählt der erste Vorsitzende. Deshalb haben sich die Organisatoren entschlossen, die Kinder in den Jugendverein hineinwachsen zu lassen. Im Bürgerhaus ist schon ein Jugendzimmer zum Chillen und Spielen mit der Playstation vorgesehen.

Der Erste-Hilfe-Tag für Kinder war übrigens so nachgefragt, dass sogar zehn Interessenten abgesagt werden musste. Der Verein versucht, einen weiteren Erste-Hilfe-Tag zu organisieren. Das genaue Datum wird auf der Facebook-Seite des Vereins oder auf der Homepage von Mörsbach bekanntgegeben.

Beim Adventsfenster, das im Dezember vergangenen Jahres in Mörsbach stattfand, kam eine Spendensumme von 3200 Euro zusammen. Davon profitierten unter anderem mehrere gemeinnützige Organisationen. Foto: Jugendverein Mörsbach/Sascha Kopp/Jugendverein Mörsbach