Zeugen gesucht : Sachbeschädigung am Krankenhaus

Sachbeschädigung am Krankenhaus

Zweibrücken Warum die Gruppe Jugendlicher im ehemaligen Evangelischen Krankenhaus unterwegs war, ist noch nicht klar. Sicher ist: Dabei gingen Dinge zu Bruch.

Eine Gruppe jugendlicher Vandalen war am Dienstag gegen 17.30 Uhr im ehemaligen Evangelischen Krankenhaus unterwegs. Wie die Polizei mitteilt, hatten Zeugen die Gruppe im Außenbereich eines der oberen Stockwerke des Gebäudes gesehen. Da sie sich dort offenkundig unberechtigt aufhielten und mutwillig Einrichtungsgegenstände zerstörten (fünf Lampenschirme von Außenleuchten in den Stockwerken 5 bis 7), war eine Polizeistreife ausgerückt. Die Personen – nach Mitteilung des Sicherheitspersonals sechs junge, schwarz gekleidete Männer – flüchteten vom Krankenhausgelände. Zwei von ihnen konnten die Beamten in der Nähe des Krankenhauses stellen. Sie räumten ein, Teil der Gruppe gewesen zu sein, verrieten aber nicht die Namen der übrigen vier Personen. Diese versucht die Polizei nun über Fotoaufnahmen des Sicherheitsdienstes und Aufnahmen der Videoüberwachung des Gebäudes zu ermitteln. Einer der Festgehaltenen ist ein 16-jähriger Zweibrücker, der andere ein 18-Jähriger aus Blieskastel, der offenbar alkoholisiert war.