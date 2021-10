Jugendkunstschule Zweibrücken : Kreativität ganz ohne Grenzen

Zweibrücken Die Jugendkunstschule Zweibrücken hat ein vielfältiges Programm für Herbst und Winter zusammengestellt – für Kinder, Jugendliche und natürlich auch Eltern. Die Bandbreite reicht vom Comic-Zeichenkurs bis zum Kupfer-Blech-Treiben. Morgen beginnt der Kurs Graffiti Street Art.

Wer noch ganz kurzfristig in einen spannenden Kurs einsteigen will, für den beginnt am Mittwoch, 13. Oktober, Graffiti Street Art (Straßenkunst) – Kunst im öffentlichen Raum mit Peter Schaumburger. Dabei wird eine Zweibrücker Trafostation gestaltet. An den ersten beiden Kurstagen bereiten sich die Teilnehmer auf die Arbeit in der Jugendkunstschule vor. Am dritten und vierten Tag wird das Objekt im Außenbereich gestaltet. Gearbeitet wird mit verschiedenen Medien (Marker, Pinsel, Malerrollen, Sprühdosen Schablonen Aufkleber und Poster). Der Kurs ist geeignet für Kinder ab neun Jahre sowie für Jugendliche. Der Kurs läuft vom 13. bis zum 16. Oktober – jeweils von 10 bis 13 Uhr. Die Kursgebühr liegt bei 65 Euro.