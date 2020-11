Zweibrücken: Kurs Bildende Kunst noch bis 18. Dezember : Jugendkunstschule bietet weiter Kurse an

Jugendkunstschule bietet weiter Kurse an

Zweibrücken Der Kurs „Bildende Kunst“, den die Jugendkunstschule Zweibrücken unter Berücksichtigung der Corona-Pandemie-Regeln weiterhin anbietet, ist durchlaufend und endet erst am 18. Dezember. Termin ist immer freitags von 15 bis 17 Uhr.

Die Dozenten, Eugen Waßmann, Marina Beyer, Gabi Wagner, Christophe Tupinier und Ramona Hewer-Wachs, befassen sich mit Zeichnung, Malerei, plastischem Gestalten, einfachen Drucktechniken, Buchgestaltung, Wandgestaltung, Performance, Bühnenprojekt, Modellbau im öffentlichen Raum. Es werden im Rahmen des Kurses auch bedeutende Künstler vorgestellt. Die Kursteilnehmer können jederzeit in den laufenden Kurs einsteigen. In der Regel wird in zwei Gruppen gearbeitet – 6 bis 10 Jahre und ab 11 Jahre. Die Kursgebühr beträgt monatlich 30 Euro inklusive Materialkosten.