Jugendkunstschule Zweibrücken Spannendes Programm für kreative Köpfe

Den Kurs „Mosaik“ bietet Marina Beyer in den Pfingstferien an. Mosaik ist eine schon sehr alte Technik der bildenden Kunst, bei der durch Zusammenfügen verschiedenfarbiger Steine oder Glasstücke Muster entstehen. Gestaltet werden ein Untersetzer oder Tontopf. Der erste Termin ist am Montag, 27. Mai, 10 bis 13 Uhr, und am Freitag, 31. Mai, 15 bis 16 Uhr, im Zweibrücker Atelier der Dozentin, Amerikastraße 15. Teilnehmen können Kinder, Jugendliche sowie deren Eltern. Die Kursgebühr liegt bei 25 Euro, plus Materialkosten.