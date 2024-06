Kurse bieten Kindern und Jugendlichen viel Abwechslung Ferienprogramm der Jugendkunstschule

Die Jugendkunstschule bietet auch ein „Sommercamp“ – von Montag bis Freitag, 19. bis 23. August, jeweils von 9 bis 13 Uhr. Folgende Kurse werden angeboten: Malen mit Acryl, Blechtreiben, Nassfilzen, Mosaik herstellen, Modellieren mit Ton, Kuscheltier nähen oder Comic zeichnen. Jeder Kurs geht über zwei Tage, das heißt: zwei Kurse können gebucht werden, ein dritter als Ersatz. Am Freitag gibt es die Möglichkeit, sich in fünf verschiedenen Kursen auszuprobieren. Am Freitagnachmittag findet eine große Ausstellung statt. Teilnehmern können Kinder ab sieben Jahre, Jugendliche und junge Erwachsene. Die Kosten liegen bei 80 Euro, inklusive Material.