Zweibrücker Jugendgruppe unter Leitung von Sarina Keller : Zukunft in Zweibrücken zusammen gestalten

Zukunft in Zweibrücken zusammen gestalten

Zweibrücken Nach vielen öffentlichkeitswirksamen Aktionen von jungen Menschen aus unterschiedlichen Bereichen, gründet sich jetzt unter dem Dach des Vereins „Zukunft Zusammen“ eine Jugendgruppe. Die pädagogische Leitung übernimmt die Zweibrücker Pädagogin und Autorin Sarina Keller.

„Das sind engagierte Jugendliche, die richtig Bock haben, etwas Sinnvolles zu machen und selbst etwas zu gestalten“, stellte Sarina Keller die kleine Schar vor, die sich am Freitag an der Schließbrücke zu einer Vorplanung traf. Fünf junge Menschen zwischen 14 und 19 Jahren mit vor Unternehmungslust glänzenden Augen freuten sich sichtlich darauf, wieder gemeinsam zu wirken.

„Normalerweise wären wir noch mehr“, beeilten sie sich zu sagen und zählten auf, wer alles arbeits- oder familienbedingt nicht hatte kommen können. Das Kernteam von mehr als zehn Jugendlichen und die Gesamtgruppe mit rund 25 Engagierten ist stadtbekannt. Sie alle haben bereits bei zahlreichen Projekten etwa im Rahmen von „Demokratie Leben“ der Herzog-Wolfgang-Realschule Plus mitgewirkt. Zu nennen sind zum Beispiel der Siebenpfeifferweg zur Hahnberghütte oder die künstlerische Gestaltung der Unterführung an der Schließ und des langen Tunnels an der Schwalbenstraße.