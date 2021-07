Jugendbücherei Zweibrücken : Lesesommer startet ohne Testpflicht für Kinder

Zweibrücken Der Wegfall der Testpflicht für Kinder unter 14 Jahren in der 24. Corona-Bekämpfungsverordnung Rheinland-Pfalz hat auch Auswirkungen auf den Zweibrücker Lesesommer, teilt die Stadt mit: „Auch hier ist kein aktueller Coronatest mehr nötig, um an der Auftaktveranstaltung teilnehmen zu können.“ Am Montag, 5. Juli um 16 Uhr startet der Lesesommer in der Aula unter der Jugendbücherei (Hofenfelsstraße 53) mit der Eröffnungsveranstaltung: „Der Wetterzauberer“ (musikalische Lesung von Heike Eberius-von Hammel für ab 6-Jährige). Da die Teilnehmerzahl aufgrund der Corona-Verordnung begrenzt ist, ist Anmeldung erforderlich.

Kostenlose Einlasskarten gibt‘s in der Jugendbücherei. Nach der Veranstaltung dürfen dann die ersten Lesesommerbücher ausgeliehen werden. Wer bis 3. September mindestens drei Bücher schafft, bekommt eine Urkunde und kann an den Verlosungen teilnehmen.