Jugend des Technischen Hilfswerks (THW) Zweibrücken übte den Ernstfall Spaß und Action mit ernstem Hintergrund

Am Samstag starteten die Jugendlichen früh in den Tag. Gemeinsam mit den Einsatzkräften vom DRK fuhren sie zum Übungsplatz der THW-Regionalstelle Neustadt an der Weinstraße. Vor Ort wurden verschiedene Einsatzszenarien abgearbeitet. Insbesondere galt es, eine verletzte Person aus einem beschädigten Gebäude zu retten und an den Rettungsdienst zu übergeben.