Jürgen Rinck : Arbeiten aus 25 Jahren Künstlerleben

Zweibrücken Der Zweibrücker Jürgen Rinck zeigt im Rahmen der Offenen Ateliers Rheinland-Pfalz am kommenden Wochenende seine Werke.

Der Zweibrücker Künstler Jürgen Rinck hat ein umfangreiches Werk vorzuweisen. Viele seiner Kunstwerke finden nur in der virtuellen Welt statt, in den Räumen des Internets und in den Gedanken der Rezipienten. Man denke zum Beispiel an die virtuelle Radtour an die französische Atlantikküste, die Rinck vergangenes Jahr plante und die coronabedingt nur in seiner Vorstellung stattfand. In einem Blog schrieb er auf, was er erlebt haben könnte – und das machte dieses Kunstwerk so besonders: Es war eine Einladung an die Zuschauer, dem Künstler in seinen eigenen Kosmos zu folgen.