Jürgen Knoch bleibt Vorsitzender des SV64 Zweibrücken SV64-Vorstand macht geschlossen weiter

In seinem Bericht ging der Vorsitzende Jürgen Knoch insbesondere auf die jüngsten Entwicklungen der neuen Spielgemeinschaft ein. „Es ist vieles gut angelaufen, manches muss sich aber auch noch einspielen“, stellte der Vorsitzende insbesondere auch mit Blick auf den eher durchwachsenen Saisonstart der Männer in der Handball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar (RPS) an.