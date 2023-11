Jüdische Stadtführung mit Tanja Schwab Als der Hass in Zweibrücken regierte

In der ganzen Stadt sind Stolpersteine in den Gehweg eingelassen, sie erinnern an Juden, die hier einmal gewohnt haben. Sie waren ehrbare, anständige Bürger, die ihre Geschäfte betrieben und sich oftmals fürs Gemeinwohl einsetzten. Tanja Schwab erinnerte an Emil Dellheim und seine Frau Chana, die in der Mühlstraße lebten. „Der rothaarige Dellheim sah nicht aus, wie es das Klischee der Nazis glauben machen wollte“, bemerkte Tanja Schwab. Auf dem Bild, das sie herumzeigte, war ein offen dreinblickender Mann zu sehen, der in Zweibrücken eine Pferdemetzgerei betrieb. Als Ende 1939 alle jüdischen Geschäfte endgültig schließen mussten, ging er zurück in seine Geburtsstadt Mutterstadt, wo er im Zusammenhang mit den Gurs-Deportationen im Oktober 1940 verhaftet wurde. Im August 1942 kam er schließlich nach Auschwitz. Für seine Frau waren die Erlebnisse so traumatisch, dass sie einen Nervenzusammenbruch erlitt und mehrere Jahre in einer Heilanstalt verbrachte. Sie überlebte in einem französischen Sanatorium bis in die 1970er Jahre.