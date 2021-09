Ehrung für Wettkampf-Erfolge : Olympia-Athletinnen tragen sich in Goldenes Buch der Stadt ein

Foto: Cordula von Waldow

Zweibrücken Jasmin Grabowski und Martyna Trajdos hatten im Judo Bronzemedaillen gewonnen.

Einen in vieler Hinsicht „historischen Moment“ feierten am Donnerstagabend Sportler und politische Vertreter im Zweibrücker Herzogsaal. Zum ersten Mal in der Geschichte trugen sich zwei Judoka in das „Goldene Buch der Stadt Zweibrücken“ im roten Ledereinband mit goldener Aufschrift und Goldschnitt ein. Zuteil wurde diese besondere Ehren den beiden Bronzegewinnerinnen bei den Olympischen Spielen in Tokio 2021, Jasmin Grabowski und Martyna Trajdos. „Wir als Stadt sind richtig stolz auf Sie und ihre Leistung. Zudem haben Sie den Namen Zweibrücken in die Olympische Welt getragen“, betonte die Beigeordnete Christina Rauch (CDU) in ihrer Ansprache. Besonders spannend sei, dass das Edelmetall auf Anhieb in einer völlig neuen Olympia-Disziplin, einem Mixed-Team aus Männern und Frauen, erobert werden konnte.

Hendrick Harth, Vorsitzender des 1. Judoclubs Zweibrücken 1957, strahlte. Er bestätigte: „Es ist uns eine besondere Ehre, das hier mit Euch erleben zu dürfen. Das habt Ihr Euch wirklich verdient!“ Zum ersten Mal in der Geschichte des Vereins nehme ein Mitglied nicht nur mehrfach an den Olympischen Spielen teil, sondern als einziger Judoverein in ganz Deutschland entsandte Zweibrücken gleich zwei Athletinnen dorthin. Außerdem sei er sehr stolz mitzuerleben, wie sich Vereinsmitglieder in der Goldene Buch der Stadt Zweibrücken eintragen. „Das bringt unseren Sport mit seinen sportlichen und menschlichen Werten nach vorne und wir können zeigen, was unseren familiären Sport ausmacht.“