Jonas Kirch und Anne-Lorraine Ring beim Nabu Zweibrücken Zweibrücken und der Klimawandel

Seit Oktober des vergangenen Jahres arbeitet der Geograf Jonas Kirch als Klimaschutzmanager. Er soll ein integriertes Klimaschutzkonzept für die Stadt Zweibrücken entwickeln. Gefördert wird die Stelle vom Bundeswirtschaftsministerium. „Ich möchte kein Konzept für die Schublade entwickeln“, stellte der 27-Jährige gleich am Anfang seines Vortrages klar. Aber zuerst muss er den Ist-Zustand ermitteln, zum Beispiel eine Energie- und Treibhausbilanz erstellen. Und die sieht in Zweibrücken im Moment so aus, dass die privaten Haushalte den größten Anteil an den Treibhausgasen stellen. Das mag an dem hohen Erdgas-Verbrauch liegen – in Zweibrücken gibt es wenig Fernwärme oder erneuerbare Energieträger.