Aber keine Neueinstellungen John Deere macht Gewinnsprung – auch dank Zweibrücken

„Die John Deere Ergebnisse des zweiten Quartals zeigen, dass wir von den günstigen Marktbedingungen und der starken Nachfrage nach unseren Produkten profitieren“, so der CEO und Vorstandsvorsitzende von Deere & Company, John C. May. „Außerdem hilft uns die positive Umsetzung der Geschäftspläne seitens unserer Mitarbeiter, Vertriebspartner und Lieferanten. Sie leisten eine hervorragende Arbeit, um die Nachfrage nach unseren Produkten zu erfüllen und unsere Kunden zu bedienen. Obwohl Einschränkungen der Lieferketten weiterhin eine Herausforderung darstellen, sehen wir eine weitere Entspannung.“