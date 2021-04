160 000 Euro teurer Schlepper war in Zweibrücken geklaut worden : Traktor-Dieb durch Satelliten-Ortung in Litauen erwischt

Zweibrücken/Kauanas Der „John Deere“-Traktor wurde versteckt unter einer Plane auf einem großen landwirtschaftlichen Gehöft bei Kaunas entdeckt und sichergestellt.

Und das kam so: Am 30. März war nachts ein fabrikneuer „John Deere“-Traktor vom Gelände eines Landmaschinenhändlers in der Stockholmer Straße in Zweibrücken gestohlen worden. Am Freitag berichtete die Zweibrücker Polizei: Nachdem jemand am 7. April den 160 000 Euro teuren Traktor startete, ging automatisch dessen GPS-System an – sodass man ihn via Satellit zunächst in Polen und dann in Litauen orten konnte. Litauische Polizisten konnten den Schlepper noch am gleichen Tag gegen 16.30 Uhr „auf einem großen landwirtschaftlichen Gehöft in Litauen (nahe der Stadt Kaunas) – versteckt unter einer großen Plane – entdecken und sicherstellen“. Ein 21-jähriger Litauer wurde festgenommen und wegen dringenden Tatverdachts in Untersuchungshaft genommen. Dieser gestand, die Tat mit einem (noch nicht bekannten) Komplizen begangen zu haben. Dass es zwei Täter gab, deckt sich mit der Spurenlage am Tatort.