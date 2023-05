Aktion von John Deere Dem Müll an den Kragen gehen

„Ein guter Nachbar zu sein ist Teil der Kultur bei John Deere mit mehr als 80 000 Mitarbeitern auf der ganzen Welt“, so Pressesprecherin Elena Klisak im Rahmen einer am Montag in Zweibrücken durchgeführten Müll-Sammelaktion. John Deere in Zweibrücken leiste dabei gerne seinen Beitrag. Das so genannte „Social Engagement & Community Team“, also eine Gruppe, die sich soziales Engagement und Gemeinschaftssinn auf die Fahnen geschrieben hat, verfolge das Ziel, die Gesellschaft und die Gemeinden zu unterstützten, in denen gelebt und gearbeitet werde.