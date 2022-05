Diebstahl auf Zweibrücker Werksgelände : Elektronik aus elf Mähdreschern bei John Deere geklaut

Auf das John-Deere-Werksgelände in Zweibrücken drangen zwischen Montag und Dienstag – vermutlich im Schutz der Dunkelheit, eventuell auch früher – Diebe ein. Foto: Mathias Schneck

Zweibrücken Der Landmaschinenhersteller John Deere ist erneut Opfer dreister Diebe geworden. Diesmal nicht in der Ukraine, wo kürzlich Geräte im Wert von fast fünf Millionen Dollar von russischen Soldaten entwendet und bis nach Tschetschenien „entführt“ worden waren (wir berichteten) – sondern mitten im Zweibrücker Werk.

Wie die Polizei am Mittwoch mitteile, wurden auf dem Werksgelände in der Homburger Straße aus elf fabrikneuen Mähdreschern sowie einem Feldhäcksler hochwertige elektronische Bedienelemente entwendet. Der Wert des Diebesgutes ist mit rund 18 000 Euro zu beziffern, so die Polizei.