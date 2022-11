Glänzendes Geschäftsjahr 2022 : John Deere steigert Milliarden-Gewinn um 20 Prozent

John Deere selbst hat in Zweibrücken gut1000 Beschäftigte - hinzu kommen über 125 in dem vor wenigen Wochen eröffneten deutschlandweiten Logistikzentrum (Bild) direkt neben dem Werk. Foto: Lutz Fröhlich

Zweibrücken/Walldorf Und trotz des Russland-Kriegs sind die Aussichten auf das gerade begonnene neue Geschäftsjahr sogar noch besser.

Der amerikanische Landmaschinenhersteller John Deere hat am Donnerstag glänzende Zahlen für das Geschäftsjahr 2022 (das am 30. Oktober endete) vorgelegt. John Deere ist mit seinem Landmaschinen-Werk einer der beiden größten Arbeitgeber in Zweibrücken. Der Nettogewinn von Deere & Company stieg weltweit gegenüber dem Geschäftsjahr 2021 um 20 Prozent auf nun 7,131 Milliarden US-Dollar (umgerechnet 6,88 Milliarden Euro) – was 19,5 Millionen Dollar Gewinn täglich entspricht.

Das Gesamtergebnis von John Deere „zeigt die solide Geschäftspolitik, insbesondere unter den aktuellen Herausforderungen in den Zulieferketten“, heißt es in der Pressemitteilung. „Das Marktumfeld wurde durch die günstigen Bedingungen in der Industrie und die weiterhin hohe Nachfrage nach Land- und Baumaschinen gestärkt.“

Für das diesen November begonnene Geschäftsjahr 2023 rechnet John Deere sogar mit einem noch höheren Nettogewinn: 8,0 bis 8,5 Milliarden Dollar. „Vorausschauend erwarten wir 2023 ein weiteres starkes Geschäftsjahr, basierend auf positiven Rahmenbedingungen in der Landwirtschaft, beim Flottengeschäft und aufgrund höherer Investitionen in die Infrastruktur“, erläutert der CEO und Vorstandsvorsitzende von Deere & Company, John C. May: „Wir gehen davon aus, dass diese Faktoren zu einer hohen Nachfrage nach unseren Produkten führen werden. Gleichzeitig sind wir zuversichtlich, dass unser Smart Industrial Operating Modell uns ermöglicht, Lösungen zu liefern, die unseren Kunden helfen, profitabler, produktiver und nachhaltiger zu wirtschaften.“

Im vierten Deere-Quartal 2022 war der Nettogewinn sogar um 75 Prozent gestiegen gegenüber dem gleichen Quartal vor einem Jahr. Deere-Chef May schreibt: „Das starke Quartals- und Jahresergebnis von John Deere ist eine Anerkennung für unsere Mitarbeiter, Vertriebspartner und Lieferanten in der ganzen Welt.“ Der Deere-Chef erklärt weiter: Wir sind stolz auf die außergewöhnlichen Anstrengungen, um die Engpässe in den Lieferketten und das höhere Bauprogramm zu bewältigen und die Belieferung unserer Kunden sicherzustellen.“

Zu dem für Zweibrücken relevanten Geschäftsbereich heißt es in der Deere-Mitteilung: „Die Umsatzerlöse bei den Großmaschinen und der Präzisionslandtechnik sind im vierten Quartal aufgrund größerer Liefermengen und höherer Preise gestiegen. Der Betriebsgewinn hat sich vor allem aufgrund besserer Preise sowie höherer Liefermengen / geändertem Verkaufsmix verbessert. Dieser Effekt wurde teilweise durch höhere Produktionskosten, gestiegene Ausgaben für Forschung & Entwicklung, höhere Vertriebs-, Administrations- und Gemeinkosten sowie den Einfluss durch höhere Rücklagen in den verbliebenen Aktiva in Russland kompensiert.“