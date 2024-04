Jubiläum in der Homburger Straße 150 000. Mähdrescher „made in ZW“

Der neue S7 aus dem Hause John Deere setzt neue Maßstäbe in der Entwicklung von Mähdreschern. Auch ist er der 150 000 Mähdrescher, der im Werk an der Homburger Straße gebaut wurde – ein Ereignis, das die John-Deere-Familie am Donnerstag mit einem Jubiläumsfest feierte oder besser gesagt rockte, schaut man sich den Film an, der in der Besucherzentrale vor mehreren hundert Mitarbeitern sowie der Unternehmensspitze gezeigt wurde.