Mit dem UBZ John-Deere-Azubis verschönern Spielplatz

Der Spielplatz im Wohngebiet in der Zweibrücker Maerckerstraße ist in die Jahre gekommen, hat aber mit seinen alten Spielgeräten im Schatten der großen Bäume durchaus seinen Charme. „Das ist unser Retro-Spielplatz, den wir auch als solchen erhalten und demnächst noch um zwei weitere, ältere Spielgeräte ergänzen wollen“, sagte Frank Dauber vom Umwelt- und Servicebetrieb Zweibrücken (UBZ). Gemeinsam mit Mitgliedern des John-Deere-Teams „Social Engagement Community“ (Gemeinschaft für soziales Engagement) und 21 Auszubildenden der John-Deere-Lehrwerkstatt wurden am Freitag die fünf Spielgeräte neu gestrichen.