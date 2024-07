Jobcenter betreut viele Ukrainer und Syrer Knappe Mehrheit der Zweibrücker Bürgergeld-Bezieher ist deutsch

Mit dem bundesweiten Programm „Job-Turbo“ versucht auch das Zweibrücker Jobcenter die Integration anerkannter Asylsuchender und die unter besonderem Schutzstatus stehenden Ukrainer zu fördern. Ziel dabei sei natürlich, die Menschen aus dem Bürgergeldbezug heraus in bezahlte Arbeit zu bringen. Aber, so Heintz: „Arbeit ist viel mehr als Geld verdienen: Finanzielle Freiheit, soziale Absicherung und soziale Teilhabe sind wichtige Bausteine.“ Die Integration klappe in Zweibrücken als in vielen anderen Orten. „Wir haben aber auch viel gerödelt“, berichtete Heintz über die Belastung der Jobcenter-Beschäftigten. Zumal diese in Zweibrücken nicht nur die 1735 Menschen in erwerbsfähigem Alter zu betreuen haben, sondern insgesamt 2554, wie Heintz später auf Merkur-Nachfrage ergänzte.