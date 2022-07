IB-Bildungszentrum : Insektenhotel für den Europaring

Immer mehr Menschen wird klar, dass Insekten nicht nur lästig sind, sondern wichtige für Pflanzen und andere Tiere – und im Endeffekt den Menschen.

Es soll ordentlich brummen am Europa Ring. Daher haben Teilnehmende aus dem IB-Bildungszentrum Zweibrücken im Rahmen ihrer Förderung „JobAction“ in den IB Werkstätten ein Insektenhotel geplant, gebaut und an den Verein ZW-Vernetzt für das Projekt "Natur pur am Europa Ring" übergeben und aufgestellt. Die Teilnehmer hoffen, mit dem Insektenhotel einen Beitrag zur Renaturierung zu leisten. Daher planen sie nun weitere Projekte wie zum Beispiel den Bau von Nistplätzen für Fledermäuse. In der JobAction können junge Menschen ihre Talente und Fähigkeiten erproben und sich für die qualifizieren. Gefördert wird das Projekt durch das Ministerium für Arbeit, Soziales, Transformation und Digitalisierung Rheinland-Pfalz aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds Plus sowie vom Jobcenter Zweibrücken und kommunalem Jobcenter Zweibrücken. red/Foto: ib