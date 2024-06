Jasmin Gratz sprach im Zweibrücker Audimax über die Himmelsscheibe von Nebra Das Geheimnis der Himmelsscheibe

Rätselhaft ist sie, die Himmelsscheibe von Nebra. Das Jahrtausende alte archäologische Objekt ist auch heute noch nicht komplett verstanden. Es zeigt die älteste bekannte realistische Darstellung des Himmels und es hat die Sichtweise auf die mitteleuropäische Bronzezeitkultur grundlegend revolutioniert. Über die gesicherten Erkenntnisse zur Himmelsscheibe berichtete kürzlich Jasmin Gratz, Referendarin für das Lehramt für die Sekundarstufe I und II in Mathematik und Physik im Saarland. In ihrer Abschlussarbeit hat sie sich mit der Himmelsscheibe von Nebra und ihren Anwendungen für den Physikunterricht befasst. Jetzt stellte sie einige Erkenntnisse im Rahmen des Studium Generale am Hochschulstandort Zweibrücken vor.