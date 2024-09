Ungewöhnliches Hobby Ein Leben mit schillernden Typen

Wer von der älteren Generation im Heimatkundeunterricht der Grundschule in Rheinland-Pfalz gut aufgepasst hat, weiß, dass Zweibrücken „die Stadt der Rosen und Rosse“ ist. Aber auch eine weitere Tiergattung, nämlich die der Rosenkäfer, hält sich gerne in der Rosenstadt auf – bevorzugt, wie der Name schon erahnen lässt, an Rosenblüten, die er natürlich in großer Anzahl im Rosengarten findet. Dort kann besonders der in Mitteleuropa beheimatete Goldglänzende Rosenkäfer (Cetonia aurata) an warmen Mittagsstunden beim Genießen des Rosennektars beobachtet werden. Faszinierend findet die schillernden Insekten auch Jan Murawski aus Zweibrücken. Deshalb hat er die Zucht der Rosenkäfer zu seinem besonderen Hobby gemacht.